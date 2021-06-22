Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı!

Beşiktaş'ta şampiyonluğun ardından en çok konuşulan konulardan biri de Sergen Yalçın'ın yeniden takımla devam edip etmeyeceğiydi.



Daha önce yönetimle Yalçın arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmamıştı.



Bugün Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ, yeniden bir araya geldi.



SERGEN YALÇIN'LA DEVAM



Emre Kocadağ'ın evinde yapılan görüşmede Beşiktaş taraftarının beklediği karar çıktı.



Yapılan görüşmede siyah-beyazlı yönetimle Sergen Yalçın arasında anlaşma sağlandı.