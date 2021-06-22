Belçika hata yapmadı!

EURO 2020 B Grubu 3. ve son maçında lider Belçika ile Finlandiya Saint-Petersburg Krestovsky Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-0 kazanan Belçika, grupta 3'te 3 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.



Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 74'te Lukas Hradecky (k.k.) ve 81'de Romelu Lukaku kaydetti. Bu sonuçla Belçika, B Grubu'nda tüm maçlarını kazanarak 9 puanla son 16 turuna yükseldi. Finlandiya ise grubun diğer maçında Danimarka'nın Rusya'yı 4-1 yenmesiyle grubu 3. bitirdi. ve en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.