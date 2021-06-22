Ahmet Nur Çebi istifa etti!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti. Ahmet Nur Çebi, 5 Şubat'tan bu yana Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyordu.



KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN 11. BAŞKANIYDI



Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfının 11. başkanıydı.



2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.



