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Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Milan ile sözleşmesi sona eren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'nın Inter takımı ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Milli yıldızın adı Galatasaray'la da anılıyordu.

Spor / 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:30
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A ekibi Milan ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'ın ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladığını açıkladı.

ERIKSEN'IN YERİNE GELİYOR!
Milano ekibinin, EURO 2020'de ülkesinin Finlandiya ile oynadığı maçta rahatsızlanan ve sahalara dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan Christian Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan Hakan, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

Bonservisi elinde bulunan yıldız ismin adı Galatasaray'la da anılmıştı.

GalatasarayİtalyaFinlandiya


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