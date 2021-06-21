Euroleague'de yılın koçu...!!!

Anadolu Efes'te geçirdiği olağanüstü sezonda hem Basketbol Süper Ligi'ni hem de THY EuroLeague'i kazanan Ergin Ataman, EuroLeague yönetimi tarafından 'yılın koçu' ödülüyle onurlandırıldı. Ergin Ataman bu ödülü alan ilk Türk başantrenör oldu.



THY Euroleague'de normal sezonu üçüncü sırada bitiren Anadolu Efes, play off'ta Real Madrid'i, Final Four'da ise CSKA Moskova ve Barcelona'yı yenerek mutlu sona ulaşmıştı.