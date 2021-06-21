Avusturya turladı!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu 3. ve son hafta maçında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi. Ukrayna-Avusturya mücadelesini kırmızı-beyazlılar 1-0 kazandı ve grubu 2. bitirerek bir üst tura yükselen taraf oldu.
EURO 2020 C Grubu'nda mücadele eden Ukrayna ve Avusturya, son hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Avusturya 1-0 kazandı ve üst tura yükseldi.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti. Bu sonuçla birlikte gruptaki maçların ardından Avusturya 6 puana yükseldi ve grubu 2. sırada bitirdi. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada kapattı.