Avusturya turladı!

EURO 2020 C Grubu'nda mücadele eden Ukrayna ve Avusturya, son hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Avusturya 1-0 kazandı ve üst tura yükseldi.



Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti. Bu sonuçla birlikte gruptaki maçların ardından Avusturya 6 puana yükseldi ve grubu 2. sırada bitirdi. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada kapattı.



