A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, buradan kendi araçlarıyla ayrıldı. Milli takım kafilesindeki futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.



EURO 2020'DE MUTSUZ VEDA

Ay-yıldızlı ekip, İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmiş, son sırayı alarak EURO 2020'den elenmişti.