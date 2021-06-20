Milliler turnuvadan elendi!

EURO 2020'nin A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'e karşı mücadele eden ay-yıldızlılar, büyük umutlarla başlanan turnuvaya erken veda etti. İlk maçta İtalya'ya 3-0 mağlup olan milliler, grubun ikinci maçında Bakü'de Galler ile karşı karşıya geldi.



Bu karşılaşmadan da gol bulamadan 2-0 mağlup olan Türkiye, grubun son maçında mucizeleri gerçekleştirmek için İsviçre karşısında sahaya çıktı.



En iyi 3'üncülük ihtimali için İsviçre'yi en az 2 farklı etmesi gereken milliler, İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve Avrupa Şampiyonası'na puansız veda etti. A Milliler, EURO 2020 A Grubu'nda -7 averaja sahip oldu. Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk ve tek golünü ise İrfan Can Kahveci kaydetti.



Türkiye'nin grubundaki İtalya ise Galler'i 1-0 mağlup ederek A Grubu'nu 3 galibiyetle tamamladı.



MAÇ SONUCU | TÜRKİYE 1-3 İSVİÇRE



GOL | 6' Seferovic

GOL | 26' Shaqiri

GOOLLL! 62' İrfan Can

GOL | 68' Shaqiri

