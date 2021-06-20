Milliler İsviçre karşısında galibiyet arıyor!

Milli takımımız EURO 2020'deki ilk iki maçında henüz gol atma başarısı gösteremedi. İtalya karşısında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Türkiye, Galler karşısında da puan alamadı. Şenol Güneş yönetimindeki millilerimiz bu akşam İsviçre'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.



Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başladı. Millilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki kaderini belirleyecek olan mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...



TÜRKİYE 0-1 İSVİÇRE



MAÇTAN DAKİKALAR



3' Ozan Tufan, uzaktan kaleyi denedi. Top üstten auta çıktı.



4' Kaan Ayhan ceza sahası dışından adeta füze gönderdi! Sommer, güçlükle topu çeldi.



GOL | 6' İsviçre, Seferovic'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.



16' Mert Müldür, sol çaprazdan sert bir şutla kaleyi yokladı, kaleci Sommer bu şutu da çıkarmayı başardı.



GOL | İsviçre, Shaqiri'nin golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.



32' Mert Müldür uzaklardan şansını denedi kaleci Sommer kalesinde başarılı..



42' Mert Müldür muhteşem çalımlarla soldan geldi fakat şutunda kaleci Sommer yine başarılı!



Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.







