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Milliler İsviçre karşısında galibiyet arıyor!

A Milli Takım, EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçına çıkıyor. Türkiye'nin turnuvadaki kaderini belirleyecek olan zorlu mücadele, bu akşam saat 19.00'da başladı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Şenol Güneş, ilk 11'de sürpriz isimlere yer verdi. Güneş, İsviçre maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür'ü maç kadrosuna almadı. İtalya ve Galler maçlarında Şenol Güneş'in kadrosu eleştirilerin hedefi olmuştu. Deneyimli teknik adam bu maçta Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye forma şansı verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor / 20 Haziran 2021 Pazar 19:05
Milliler İsviçre karşısında galibiyet arıyor!

Milli takımımız EURO 2020'deki ilk iki maçında henüz gol atma başarısı gösteremedi. İtalya karşısında 3-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılan Türkiye, Galler karşısında da puan alamadı. Şenol Güneş yönetimindeki millilerimiz bu akşam İsviçre'ye karşı sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başladı. Millilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki kaderini belirleyecek olan mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

TÜRKİYE 0-1 İSVİÇRE

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Ozan Tufan, uzaktan kaleyi denedi. Top üstten auta çıktı.

4' Kaan Ayhan ceza sahası dışından adeta füze gönderdi! Sommer, güçlükle topu çeldi.

GOL | 6' İsviçre, Seferovic'in ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti.

16' Mert Müldür, sol çaprazdan sert bir şutla kaleyi yokladı, kaleci Sommer bu şutu da çıkarmayı başardı.

GOL | İsviçre, Shaqiri'nin golüyle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

32' Mert Müldür uzaklardan şansını denedi kaleci Sommer kalesinde başarılı..

42' Mert Müldür muhteşem çalımlarla soldan geldi fakat şutunda kaleci Sommer yine başarılı!

Maçın ilk yarısı 2-0 sona erdi.



Şenol Güneşİsviçreİtalya


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