Milli maçın ilk 11'leri açıklandı!

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaşacak.





Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç, 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.



Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk iki maçında İtalya'ya 3-0 ve Galler'e 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.



GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?



Millilerin en iyi dört üçüncüden biri olarak gruptan çıkması için İsviçre'yi farklı yenmesi için İsviçre'yi farklı şekilde mağlup etmesi, D Grubu'ndaki İskoçya ve Hırvatistan'ın aralarındaki son maçta berabere kalması, B Grubu'nda Belçika'nın Finlandiya'yı farklı mağlup etmesi ve Danimarka'nın Rusya'yı yenememesi gerekiyor.



KADROLAR AÇIKLANDI



A Milli Futbol Takımımızın İsviçre karşısındaki kadrosu şu şekilde:



'Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.'



İsviçre ise sahaya şu 11 ile çıkacak:



'Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber Embolo, Shaqiri, Seferovic.'