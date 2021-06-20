Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milli maçın ilk 11'leri açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre ile kozlarını paylaşacağı maçın ilk 11'leri açıklandı.

Spor / 20 Haziran 2021 Pazar 17:57
Milli maçın ilk 11'leri açıklandı!

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile karşılaşacak.


Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maç, 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki ilk iki maçında İtalya'ya 3-0 ve Galler'e 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Millilerin en iyi dört üçüncüden biri olarak gruptan çıkması için İsviçre'yi farklı yenmesi için İsviçre'yi farklı şekilde mağlup etmesi, D Grubu'ndaki İskoçya ve Hırvatistan'ın aralarındaki son maçta berabere kalması, B Grubu'nda Belçika'nın Finlandiya'yı farklı mağlup etmesi ve Danimarka'nın Rusya'yı yenememesi gerekiyor.

KADROLAR AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımımızın İsviçre karşısındaki kadrosu şu şekilde:

'Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.'

İsviçre ise sahaya şu 11 ile çıkacak:

'Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber Embolo, Shaqiri, Seferovic.'

DanimarkaHırvatistanBelçikaİsviçreFinlandiya


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement