Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

EURO 2020, bizim için kabus gibi geçti! İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden milliler gruptaki son maçında bu kez İsviçre'ye mağlup oldu. Seferovic ve Shaqiri'nin gollerine engel olamayan Türkiye, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İrfan Can Kahveci, takımımızın turnuvada attığı tek golün sahibi oldu. Sabah Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, Şenol Güneş'i o sözlerle eleştirdi.



SON DAKİKA: 'ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERİM!'



Erman Toroğlu, Türkiye - İsviçre maçının devre arasında açıklamalarda bulundu. İsviçreli oyuncuların bizim futbolculara göre çok daha atak ve organize olduğunu ifade eden Toroğlu, Şenol Güneş'e yüklendi.



'Doğru yaptığımız ne var? 15-20 sene evvel olsaydı bu takımda oynardım. Beyazlılara top geçince kırmızılılar nerede duruyor? Bizimkiler hep sahte oynuyor, hem sahye koşuyorlar. İsviçre nasıl dönüyor, biz nasıl dönüyoruz? Tehlikeli alanlara top taşıyamıyoruz.



'BAŞARIZLIĞIN SORUMLUSU ŞENOL GÜNEŞ!'



Adamlar araya en az 15 tane top soktular hem de bunlar bizim ceza alanında. Orada bile topu alamıyoruz. Ayıp! Bunun sorumlusu futbolcular değil kesinlikle Şenol Güneş'tir. Kenarda bile kendisinin ruhu yok, hiç iyi hatırlamamış.



'KADRO TERCİHLERİ ÇOK YANLIŞ...'



İsviçreli futbolcuların tamamı maçı yaşıyor, bizimkiler oyunu yaşamıyor. Bizim milli takımın böyle olmaması lazım. Kadro tercihlerini teknik adam yanlış yapıyor.



Takım olamadık. Bu takım bu futboldan daha iyi oynar. İyi bir teknik adamın elinde bu takım iki kat daha iyi olur.



Futbol duygusallığı kaldırmaz. Bizim takımda rekabet yok. Bizim futbolculara bu maç 2-0 bitsin mi diye sorsalar, bitsin yanıtını verirler.



ŞENOL GÜNEŞ'E İSTİFA ÇAĞRISI! 'TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE...'



Ben Şenol Güneş'in yerine olsam Türkiye'ye döndükten sonra istifa ederdim! Seyirciler takımı ıslıkladı. Ben milli takımın ıslıklandığını uzun süredir görmedim. Bizim takımın ne istediği belli değil.



Bale geçen hafta iki oyuncumuzun içinden geçti. Omuz atın ya bari!



Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e istifa çağrısı! 'Bu takımın başındaki teknik adam...'

Şenol Güneş, İsviçre karşısında Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak ilk 11'ine forma şansı verdi.