Burak Elmas: 'Teknik direktörümüz Fatih Terim'dir'

Sarı-kırmızılı kulüpte dün yapılan seçimlerde başkanlığa seçilen Burak Elmas, Fatih Terim'le ilgili açıklama yaptı. Elmas, sözleşmesi sona eren deneyimli teknik adamla anlaştıklarını duyurdu.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı;



'Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız.'