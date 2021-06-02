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Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Kabul etmiyoruz!

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı sınırı ve ligin kademeli olarak 18 takıma düşürülmesi kararına karşı olduklarını duyurdu. Birlik, Salı günü bir toplantı yaparak gerekli girişimlerin yapılacağını belirtti.

Spor / 2 Haziran 2021 Çarşamba 23:32
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Kabul etmiyoruz!

Kulüpler Birliği, yayınladığı bildiri ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün aldığı yabancı oyuncu sayısı kararı ile Süper Lig'deki takım sayısının kademeli olarak düşürülmesi kararını kabul etmediğini duyurdu.

Birlikten yapılan açıklamada, Süper Lig kulüplerinin başkanları ile Salı günü bir toplantı yapılacağı ve gerekli girişimlere başlandığı belirtildi.

İşte Kulüpler Birliği'nin açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız.

Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonu'na duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir.

Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamının katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."


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