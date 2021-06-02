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Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki resmi görevlerinden ayrıldığını açıkladı..

Spor / 2 Haziran 2021 Çarşamba 20:27
Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu açıklaması!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki resmi görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Emre Belözoğlu, 'Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum.' açıklamasıyla veda etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda Portekiz veya Alman ekolünden bir isimle devam edeceklerini açıklamıştı.

İşte o açıklama; 
'Büyük Fenerbahçe Ailem'e;

Değerli vaktinizi fazlaca almadan birkaç cümle ile sizlerle duygularımı paylaşmak istiyorum.
Yıllar önce futbolcu olarak girdiğim bu kapıdan Kaptan, ardından Sportif Direktör ve son olarak da Teknik Direktör olarak görev yaptığım evimden, bugün itibarı ile Fenerbahçe'nin bir evladı olarak ayrılıyorum.
Bu süreçte benim için bir başkandan fazlası olan, güvenini daima hissettiren Sayın Başkanım Ali Koç'a, Yönetim Kurulumuza,
Samandıra'daki tüm mesai arkadaşlarıma ve şampiyonluğu son maça kadar taşıyan futbolcu kardeşlerime,
eşim ve çocuklarımdan uzak kaldığım bu süreçte aile sıcaklığını hissettiren Samandıra ve Kulüp personelimize,
yeşil sahadan spor yöneticiliğine geçiş sürecimde, bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan hukuk ve finans ekibimize,
ağır pandemi koşullarına rağmen gece gündüz demeden sezon boyunca koordineli bir şekilde çalışmalarımıza destek olan Futbol Koordinasyon Ekibi'me çok teşekkür ederim.
Sizinle bu büyük çınarın altında çalışmak her daim büyük bir şereftir.
Kalbimin en özel yerinde, en büyük teşekkür Fenerbahçe taraftarına.
Bu sezon her ne kadar fiziken ayrı düşmüş olsak da, kalbimiz, inancımız, umutlarımız daima bir oldu.
Anadolu'da, sokakta, deplasmanda daima beni bağrınıza bastınız, umuduma ortak oldunuz.
Sonu hayal ettiğim gibi bitmeyen bu sezondaki tek burukluğum sizleri ve çocuklarımızı mutlu edememek oldu.
Bunu bir gün fazlasıyla telafi edeceğime inanabilirsiniz.
Çünkü ben buna inanıyorum.
Ayrılık sürecime dair, kulübümüzü, tüm sezon defalarca gördüğümüz gibi, olmayacak senaryolarla yıpratmak isteyenler mutlaka çıkacaktır.
Son maçımızdan bu güne kadar, ismimi doğrudan hedef alarak yapılan bazı planlı saldırılar karşısında özellikle sessiz kaldım. Bunun sebebi Fenerbahçe'me olan saygı ve sevgimdir.

Başkanımız ile dostluğumuz, birbirimize duyduğumuz güven ve saygı, bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.
Bana verilen her görevi kulübümün menfaatlerini düşünerek, var gücümle yerine getirmeye çalıştım.
Buna karşın, ne yazıktır ki koskoca bir çınarı kendi hesapları için kullanmaya çalışan kısır zihniyetleri de gördüm, Kimin ne hesabı olduğunu çok iyi biliyorum.
Ancak ben bugün de yine küçük hesapların içinde olmayacağım.
Mutluyum, ülkemizin en köklü camiası Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbolcu, teknik direktör ve sportif direktör olarak hizmet verebildim.
Gururluyum, sizlerin bana tek gerçek yer olan sokakta gösterdiğiniz teveccühü hissettim.

Mahçubiyetimiz yok şevkle ter döktük: mahrumiyetimiz yok parayı başat değer bilmedik.
Bildiğim tek şey ise kimse saygınlığını kendi elleri ile teslim etmedikçe kaybetmez..
Sevgili Fenerbahçeliler;
Sizlere şampiyonluk ile veda edebilmeyi çok isterdim ama nasip olmadı.
İnşallah beraberce kupalar kaldırdığımız zamanlar da elbet bir gün gelecek.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Sizi çok seviyorum.
Saygı ve sevgilerimle.'

Emre BelözoğluFenerbahçe


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