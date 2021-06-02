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Başkan Çebi'den Aboubakar ve Sergen açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, gelecek planlarından, transferlere ve Sergen Yalçın'la yapılacak olan sözleşmeye dair birçok konuda konuştu.

Spor / 2 Haziran 2021 Çarşamba 22:34
Başkan Çebi'den Aboubakar ve Sergen açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tivibu Spor'a verdiği özel röportajta birçok konuya değindi. Sergen Yalçın'ın ve Aboubakar'ın geleceğine dair konuşan Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın geleceğine dair sorulan soruya da yanıt veren Ahmet Nur Çebi, 'Gökhan Gönül bende oynuyordu Fenerbahçe'ye gitti, Aboubakar da gidebilir. Kimseye tutkulu falan değilim.' yanıtını verdi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

'İKİ ŞAMPİYONLUK KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

'İki şampiyonluğu beraber koşturmak kolay bir iş değildi. İkisinin bu zor dönemde alınmış olması çok daha önemli. Beşiktaş'ta bir tarih yazıldı, tarih bunu yazacak. Pandemide, ekonomik sıkıntı içinde, bu iki kupa tarihe önemli bir not olarak düşecektir.'

'SERGEN HOCAYLA DEVAM EDECEĞİZ'

Sergen Hoca'nın çok beğendiğim yanları var. Dik durur, geri dönmez, vazgeçmez, cesaretli ve zeki. Keşke Sergen Hoca'yı daha önce getirebilseydik. Sergen Hocamızdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Sergen Hoca'yla konuşacağız ve beraber yola devam edeceğiz. Hocamız '1 hafta 10 gün dinlenmek istiyorum' dedi, gelecek, bugün yarın kendisiyle konuşmayı ümit ediyorum. Gönüller bir, hocamızla sorun yaşayacağımızı hiç zannetmiyorum.

'Liderin önemli vasıflarından biri, temsil ettiği camiaların motivasyonunu ayakta tutmaktır. Ben inanarak bunu yapanlardanım. Bu inancı bana veren sıcak bir yuva, dik duran bir hoca ve ona saygı duyan hocaları vardı. Bu tablo bir araya gelince, 'Biz şampiyon olacağız' kolaylıkla söylebiliyor. Bunu gördüğüm andan itibaren bu sözümden geri dönmedim.'

'ABOUBAKAR DA GİDEBİLİR'

Aboubakar, Sivasspor maçında sakat haliyle oynadı. Bana 'Başkanım size vefa borcum var. Beni hayata bağladınız' dedi. O şartlarda bunu söyleyip oynamak isterse oynayacak. Eğer oynamayacaksa istediği yere gidebilir. Gökhan Gönül bende oynuyordu Fenerbahçe'ye gitti, Aboubakar da gidebilir. Kimseye tutkulu falan değilim. Benim hepinize vefa borcum var dedi. Kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Sporcu sporcudur, profesyoneldir. Ben de başkanım. Gelene ağam, gidene paşam. Bizimle pişmesini tercih ediyorum ama beklenmedik gelişmeler olabilir. 4 genç oyuncumuzdan bahsediyorum.


Sergen YalçınSivassporFenerbahçeBeşiktaş


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