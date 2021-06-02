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2021 Avrupa Şampiyonası Ne Zaman?

EURO 2020’nin yaklaşması ile birlikte Avrupa Şampiyonası ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Taraftarın merakla beklediği Avrupa Şampiyonası bir yıl aradan sonra Roma Olimpiyat Stadyumu’nda açılış maçını gerçekleştirecek. EURO 2020 için nefesler tutulurken kadrolar son hazırlık maçlarını yapıyor. Takım eşleşmelerinin kesinleştiği Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkan ilk takım ise Türkiye olacak.

Spor / 2 Haziran 2021 Çarşamba 17:15
2021 Avrupa Şampiyonası Ne Zaman?

11 Haziran 2021'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonası ilk maçını İtalya'da gerçekleştirecek. İtalya'nın ev sahipliği yaptığı maçta Türkiye-İtalya karşılaşması olacak. Bir yıl ara verilmesi sebebiyle büyük ilgi çeken Euro 2020'de pek çok takım ilk kez karşı karşıya gelecek.

Avrupa Şampiyonası Nerede?


EURO 2020 corona virüs sebebiyle bir yıllık ertelenme sonrasında 12 Haziran 2021'de gerçekleşecek. Karşılaşmalar 11 Haziran 2021 tarihinde oynanması planlanan Türkiye- İtalya  maçı ile başlayacak. İtalya'nın ev sahipliği yaptığı ilk maç sonrasında çeyrek ve yarı finaller başka kentlerde gerçekleşecek. Corona virüs öncesinde planlanan Euro 2020'nin 12 farklı şehirde gerçekleşmesi hedefleniyor.

EURO 2020 Türkiye Kadrosunda Kimler Var?


EURO 2020 gruplarının belirlenmesinin ardından kadrolar açıklanmaya başladı. Türkiye milli takım kadrosunun açıklanmasının ardından taraftarlar harekete geçti. 26 kişilik EURO 2020 kadrosu birbirinden farklı pek çok isme yer veriyor. İşte Türkiye'nin A Milli Takım kadrosu!

• Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

• Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

• Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Cengiz Ünder (Leicester City),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

• Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray)



Avrupa Şampiyonası Hangi Ülkelerde Oynanacak?


Avrupa Şampiyonası'nın yaklaşması ile birlikte Avrupa Şampiyonası nerede? sorusu gündeme geldi. Birbirinden farklı ülkelerde yapılması planlanan Şampiyona, corona virüs tedbirleri kapsamında 12 farklı ülkede gerçekleşecek. EURO 2020'nin gerçekleşeceği ülkeler;
• Azerbaycan
• Almanya
• Danimarka
• İngiltere
• Hollanda
• İrlanda
• İskoçya
• Macaristan
• İtalya
• Romanya
• Rusya

EURO 2020 11 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.

EURO 2020 Hangi Kanalda Yayınlanacak?


Avrupa Şampiyonası'nın yaklaşması ile birlikte EURO 2020 hangi kanalda yayınlanacak? Sorusu gündeme geliyor. Aralarında A Milli Takımının yer aldığı EURO 2020, eIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports 4, Max 1 ve Max 2 kanallarında ekrana gelecek. Türkiye EURO 2020 maçlarını beIN Sports üzerinden canlı olarak izleyebilecek.
EURO 2020 Türkiye-İtalya Maçı Saat Kaçta?
Avrupa Şampiyonası'nın başlangıç maçı olacak Türkiye-İtalyamaçı 11 Haziran 2021'de 22.00'da başlayacak.

A Milli Takım Kadrosundan Çıkarılan İsimler Açıklandı mı?

Avrupa Şampiyonası tarihinin yaklaşması ile birlikte kesin kadroların duyurusu yapıldı. Şenol Güneş, A Milli Takımdan çıkarılan isimleri ‘KOLAY BİR KARAR DEĞİL'' diyerek açıkladı. İşte kadrodan çıkarılan isimler;

• Gökhan Akkan
• Halil Akbunar
• Efecan Karaca
• Mahmut Tekdemir

Kadrodan çıkarılan isimler sonrasında 26 kişilik Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu kesinleşti.



EURO 2020'ye Hangi Ülkeler Katılacak?


A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu: Hollanda, Avusturya, Ukrayna Kuzey Makedonya
D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya
E Grubu: İspanya,Slovakya
F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan

Avrupa Şampiyonası Ne Zaman Bitecek?

EURO 2020 11 Temmuz 2021 tarihinde finale kalan takımların karşılaşması ile son bulacak.

Avrupa Şampiyonası'nda VAR Var mı?


VAR, futbol müsabakalarında kullanılan kamera sistemine verilen isimdir. Bir diğer adı ile Video Yardımcı Hakemdir. Yerleştirilen kamera sistemi ile hakemlerin gözden kaçırdığı ya da yanlış gördüğü pozisyonlar telafi edilmektedir. Avrupa Şampiyonası'nda Var Var mı? Sorusu 2020 Avrupa Şampiyonası ile yeniden gündeme geldi. 20 Şubat'ta başlayan eleme maçlarından itibaren VAR sistemi kullanılmaktadır.

Avrupa Şampiyonasında VAR var mı? Sorusunun cevabı ise bu şekildedir. 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olan Avrupa Şampiyonası 11 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Son hazırlık maçı için Almanya'ya giden A Milli Takımına Selim Soydan eşlik etti.

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