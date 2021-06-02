2021 Avrupa Şampiyonası Ne Zaman?

EURO 2020’nin yaklaşması ile birlikte Avrupa Şampiyonası ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Taraftarın merakla beklediği Avrupa Şampiyonası bir yıl aradan sonra Roma Olimpiyat Stadyumu’nda açılış maçını gerçekleştirecek. EURO 2020 için nefesler tutulurken kadrolar son hazırlık maçlarını yapıyor. Takım eşleşmelerinin kesinleştiği Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkan ilk takım ise Türkiye olacak.