Londra'da kazanan yok!

Günün son kapışmasında turnuvanın iki ev sahibi; İngiltere ile İskoçya, kozlarını Londra'daki Wembley Stadı'nda paylaştı. Britanya temsilcileri, EURO 96 gruplarından sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı.



İlk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenen ve zorlanan İngilizler, yine hücumda fırsatları kullanamadı. İskoçya ise grupta ilk puanı aldı. Son maçlar öncesi Çekya 4 puan ve +2 averajla zirvede, İngiltere 4 puan ve +1 averajla ikinci sırada yer aldı



İLK 11'LER



İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane



İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour, Dykes, Adams



SKOR



İngiltere 0-0 İskoçya



