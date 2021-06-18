Londra'da kazanan yok!

İngiltere ile İskoçya G Grubu ikinci maçında kozlarını Wembley'de paylaştı. İlk maçını 1-0 kazanan İngiltere, ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istiyordu ama İskoçya'yı aşamadılar. Maç boyunca iki takım da fırsatlar yakaladı ama kazanan çıkmadı
Günün son kapışmasında turnuvanın iki ev sahibi; İngiltere ile İskoçya, kozlarını Londra'daki Wembley Stadı'nda paylaştı. Britanya temsilcileri, EURO 96 gruplarından sonra ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştı.
İlk maçında Hırvatistan'ı 1-0 yenen ve zorlanan İngilizler, yine hücumda fırsatları kullanamadı. İskoçya ise grupta ilk puanı aldı. Son maçlar öncesi Çekya 4 puan ve +2 averajla zirvede, İngiltere 4 puan ve +1 averajla ikinci sırada yer aldı
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane
İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour, Dykes, Adams
SKOR
İngiltere 0-0 İskoçya