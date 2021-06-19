Galatasaray başkanını seçiyor! İşte ilk 6 sandık sonuçları

Galatasaray 38. başkanını seçiyor. İşte ilk 6 sandık sonuçları...
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (1. SANDIK)
Metin Öztürk: 32
İbrahim Özdemir: 5
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (2. SANDIK)
2. SANDIK TOPLAM OY: 173 OY
Eşref Hamamcıoğlu: 72
Metin Öztürk: 46
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12
İbrahim Özdemir: 4
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (3. SANDIK)
3. SANDIK TOPLAM OY: 163 oy
Eşref Hamamcıoğlu: 70
Metin Öztürk: 38
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (4. SANDIK)
4. SANDIK TOPLAM OY: 141
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 9
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (5. SANDIK)
5. SANDIK TOPLAM OY: 160
Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 35
Yiğit Şardan: 21
İbrahim Özdemir: 2
Galatasaray 38. başkanını seçiyor (6. SANDIK)
6. SANDIK TOPLAM OY: 153
Eşref Hamamcıoğlu: 54
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 31
Yiğit Şardan: 27
İbrahim Özdemir: 4