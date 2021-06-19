Galatasaray 38. Başkanı Burak Elmas oldu!

Galatasaray'da seçim heyecanı gün boyu yaşandı. Sarı kırmızılı camiada oy verme işlemi 15:00'te sona erdi. 22:30'a kadar sayım işlemleri devam etti. Son olarak 29 ve 30. sandıkların sonuçları da açıklandı. Burak Elmas ve ekibi sonuçların açıklanmasından sonra büyük bir sevinç yaşadı. Son dakika bilgisine göre Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu!

Burak Elmas, uzun süre seçim yarışını geride bıraktı fakat son anlarda öne geçerek Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu! Burak Elmas'ın listesinde Işıtan Gün, Rezan Epözdemir, Polat Bengiserp gibi isimler de var. Burak Elmas ve ekibi İrfan Aktar'ın sonucu açıklamasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı.