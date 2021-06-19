Galatasaray 38. Başkanı Burak Elmas oldu!

Galatasaray'da seçim heyecanı gün boyu yaşandı. Sarı kırmızılı camiada oy verme işlemi 15:00'te sona erdi. 22:30'a kadar sayım işlemleri devam etti. Son olarak 29 ve 30. sandıkların sonuçları da açıklandı. Burak Elmas ve ekibi sonuçların açıklanmasından sonra büyük bir sevinç yaşadı. Son dakika bilgisine göre Burak Elmas, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu!
Burak Elmas, uzun süre seçim yarışını geride bıraktı fakat son anlarda öne geçerek Galatasaray tarihinin 38. başkanı oldu! Burak Elmas'ın listesinde Işıtan Gün, Rezan Epözdemir, Polat Bengiserp gibi isimler de var. Burak Elmas ve ekibi İrfan Aktar'ın sonucu açıklamasının ardından büyük bir mutluluk yaşadı.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ!
38. Başkanını seçecek olan Galatasaray
'da oy verme işlemi 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler, Galatasaray
Lisesi Tevfik Fikret
Salonu'nda oylarını kullandı.
SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI
Galatasaray
Seçimli Genel Kurulu'nda oy hakkı bulunan yaklaşık 8 bin 500 üyeden 4 bin 731'i oyunu kullanırken, sayım işlemi başladı.
TOPLAM SONUÇLAR
Eşref Hamamcıoğlu: 1300
Burak Elmas: 1269
Metin Öztürk: 779
Yiğit Şardan: 481
İbrahim Özdemir: 86
26. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 51
Eşref Hamamcıoğlu: 50
Metin Öztürk: 50
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 2
25. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 61
Metin Öztürk: 40
Yiğit Şardan: 10
İbrahim Özdemir: 4
24. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 58
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Metin Öztürk: 39
Yiğit Şardan: 10
İbrahim Özdemir: 1
23. SANDIK TOPLAM OY: 156
Burak Elmas: 70
Eşref Hamamcıoğlu: 43
Metin Öztürk: 33
Yiğit Şardan: 9
İbrahim Özdemir: 1
22. SANDIK TOPLAM OY: 138
Burak Elmas: 43
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 15
İbrahim Özdemir: 3
21. SANDIK TOPLAM OY: 147
Burak Elmas: 48
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Metin Öztürk: 33
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 1
20. SANDIK TOPLAM OY: 139
Burak Elmas: 52
Eşref Hamamcıoğlu: 36
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
19. SANDIK TOPLAM OY: 142
Burak Elmas: 68
Eşref Hamamcıoğlu: 37
Yiğit Şardan: 17
Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 1
18. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 49
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 22
Metin Öztürk: 16
İbrahim Özdemir: 3
17. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 53
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 34
Yiğit Şardan: 26
İbrahim Özdemir: 6
16. SANDIK SONUÇLARI:
Burak Elmas: 54
Eşref Hamamcıoğlu: 49
Yiğit Şardan: 25
Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 1
15. SANDIK SONUÇLARI:
Burak Elmas: 67
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 18
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
14. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 45
Yiğit Şardan: 36
Metin Öztürk: 34
Eşref Hamamcıoğlu: 15
İbrahim Özdemir: 3
13. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 59
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Yiğit Şardan: 24
Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 3
12. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 57
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 23
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
11. SANDIK SONUÇLARI
Burak Elmas: 53
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
10. SANDIK SONUÇLARI
Eşref Hamamcıoğlu: 59
Burak Elmas: 44
Metin Öztürk: 25
Yiğit Şardan: 7
İbrahim Özdemir: 4
9 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Burak Elmas: 47
Yiğit Şardan: 23
Metin Öztürk: 21
İbrahim Özdemir: 7
8 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 68
Burak Elmas: 34
Metin Öztürk: 28
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 2
7 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 66
Burak Elmas: 45
Metin Öztürk: 26
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 0
6 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 54
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 31
Yiğit Şardan: 27
İbrahim Özdemir: 4
5 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 65
Burak Elmas: 36
Metin Öztürk: 35
Yiğit Şardan: 21
İbrahim Özdemir: 2
4 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Burak Elmas: 38
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 9
3 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 70
Metin Öztürk: 38
Burak Elmas: 34
Yiğit Şardan: 14
İbrahim Özdemir: 4
2 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Eşref Hamamcıoğlu: 72
Metin Öztürk: 46
Burak Elmas: 36
Yiğit Şardan: 12
İbrahim Özdemir: 4
1 NUMARALI SANDIK SONUÇLARI:
Metin Öztürk: 32
İbrahim Özdemir: 5
Eşref Hamamcıoğlu: 48
Burak Elmas: 27
Yiğit Şardan: 16