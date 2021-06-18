Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı!

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay hastanede tedavi altına alındı. Akçay daha önce koronavirüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.



Kocaelispor'dan yapulan açıklamada 'Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' denildi.