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Türkiye-İsviçre maçına 'sabıkalı' hakemi verdiler!

EURO 2020 A Grubu'nda oynadığı İtalya ve Galler maçlarıyla kötü bir başlangıç yapan Türkiye, son maçında mutlak galibiyet parolasıyla İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi ise flaş bir gelişme yaşandı. Müsabakaya Sloven hakem Slavko Vincic verildi. Vincic ülkesinden geçen yıl düzenlenen bir operasyondan gözaltına alınmıştı..

Spor / 18 Haziran 2021 Cuma 18:44
Türkiye-İsviçre maçına 'sabıkalı' hakemi verdiler!

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takımımız, pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Puansız ay-yıldızlı ekibimiz ile 1 puanı bulunan İsviçre'nin zorlu mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vincic görev alacak.

Üst tura çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğumuz mücadeleyi yönetecek Sloven hakem, geçen yıl skandallarla gündeme gelmişti.

Slavko Vincic, geçen yıl bir polise yapılan bir ihbar üzerine basılan evde tutuklanmıştı. Bosna Hersek'in Bijeljina şehrinde özel bir daireye baskın yapan polisler Slavko Vincic'in yanı sıra 26 erkek ve 9 kadını gözaltına almıştı.

Evde fuhuş partisi yapıldığı ifade edilirken, operasyonda çok sayıda yasa dışı silah ve uyuşturucu da ele geçirilmişti.

POLİSE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI!

Emniyete verdiği ifadesinde eve iş yemeği için gittiğini söyleyen Vincic, 'Orada eler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim. Orada herhangi bir şey yapmadım. Evde fuhuş partisi yoktu. Silahları ise baskından sonra gördüm. İş görüşmesi için oradaydım' demişti.

Sırp kızları bu tip partilerde kullandığı belirtilen Tijana Ajfon isimli bir kadının da bu partide yakalandığı açıklanmıştı.

SABIKALI HAKEMİN TÜRKİYE KARNESİ

Slavko Vincic, daha önce temsilcilerimizşn maçlarında düdük çalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Club Brugge mücadelesini yöneten Sloven hakem, Fenerbahçe'nin ise 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada görev yapmıştı. A Milli Takım'ın Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldığı, İrlanda Cumhuriyeti'ni ise 1-0 yendiği müsabakaları da Slavko Vincic yönetmişti. 41 yaşındaki tecrübeli hakem, UEFA ve FIFA tarafından birçok önemli müsabakada görevlendirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu üçüncü maçının hakemi Slavko Vincic oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

İrlandaFenerbahçeHırvatistanİsviçreBosna Hersek


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