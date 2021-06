Şenol Güneş'ten İsviçre maçı öncesi flaş karar!

EURO 2020'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre karşısına çıkacak.



Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için rakibini mutlak yenmesi gerekiyor. İlk 2 maçta oynan kötü futbol ve sonuçlar sonrasında teknik direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında da kadroda değişikliğe gidecek. Güneş'in 5 futbolcuyu yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. İşte detayları...



UMUT MERAŞ KADRODA YOK



Beklentilerin altında kalan oyuncularını kenara alıp, bir yandan da hücumu düşünecek bir takım planlayan Güneş, stoperde tekrar Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ikilisine dönecek.



Son maçta sakatlanıp çıkan Umut Meraş'ın yokluğunda sol bekte ilk tercih Mert Müldür.



Orta alanda Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın yerlerine savunmaya yönelik Kaan Ayhan, ileriye dönük İrfan Can Kahveci hamleleri bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanada geçmesi, Kenan'ın kulübeye alınıp, Halil Dervişoğlu'nun, Burak Yılmaz'la birlikte ya da arkasında oynama ihtimali bir hayli yüksek.



İŞTE TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ



Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz