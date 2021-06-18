İngiltere-İskoçya| İlk yarı başladı!

EURO 2020 D grubu ikinci maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. İngiltere yoluna firesiz devam etmek istiyor. İskoçya ise turnuvadaki ilk puanını kazanmak için sahada. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...!!!
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta mücadelesinde İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, James, Stones, Mings, Shaw, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane
İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, McTominay, McGinn, McGregor, Robertson, Gilmour, Dykes, Adams
SKOR
İngiltere 0-0 İskoçya