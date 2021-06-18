Hırvatistan ve Çekya puanları paylaştı!

EURO 2020 nefes kesen maçlara sahne oluyor.



Günün ikinci maçında D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Çekya, 35. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hırvat stoper Dejan Lovren, ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Patrik Schick'in yüzüne dirsekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi.



Schick, 37. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak turnuvadaki 3. golüne imza attı ve Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.



Hırvatistan, 47. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ivan Perisic, uzak direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.