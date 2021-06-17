Portakallar turu garantiledi!

Hollanda, EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı. İlk maçta da çok etkili olan Dumfries, bir penaltı kazandırırken bir gole de imza attı. Frank de Boer'in ekibi böylece gruptan çıkmayı garantileyen üçüncü takım oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi. Maçın 11.dakikasında Depay penaltıdan skoru 1-0 yaparken 67.dakikada Dumfries sonucu belirledi. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", böylece puanını 6 yaptı ve üst turu garantiledi. Avusturya ise iki maç sonunda 3 puanda yer aldı
İLK 11'LER
Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt, Blind, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Depay, Weghorst
Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulma, Alaba, Laimer, Schlager, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch
SKOR
HOLLANDA 2-0 AVUSTURYA