Portakallar turu garantiledi!

Hollanda, EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı. İlk maçta da çok etkili olan Dumfries, bir penaltı kazandırırken bir gole de imza attı. Frank de Boer'in ekibi böylece gruptan çıkmayı garantileyen üçüncü takım oldu