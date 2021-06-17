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Portakallar turu garantiledi!

Hollanda, EURO 2020 C Grubu'nda Avusturya'yı 2-0 mağlup etti ve puanını 6 yaptı. İlk maçta da çok etkili olan Dumfries, bir penaltı kazandırırken bir gole de imza attı. Frank de Boer'in ekibi böylece gruptan çıkmayı garantileyen üçüncü takım oldu

Spor / 17 Haziran 2021 Perşembe 22:10
Portakallar turu garantiledi!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında Hollanda, Avusturya'yı 2-0 yendi. Maçın 11.dakikasında Depay penaltıdan skoru 1-0 yaparken 67.dakikada Dumfries sonucu belirledi. Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", böylece puanını 6 yaptı ve üst turu garantiledi. Avusturya ise iki maç sonunda 3 puanda yer aldı

İLK 11'LER 

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Ligt, De Vrij, Van Aanholt, Blind, De Jong, Wijnaldum, De Roon, Depay, Weghorst

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulma, Alaba, Laimer, Schlager, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch

SKOR 

HOLLANDA 2-0 AVUSTURYA

HollandaAvusturya


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