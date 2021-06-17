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43 yaşındaki İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon Seri A ekibiyle anlaştı!

İtalya'nın efsane kalecileri arasında yer alan ve ismi Juventus ile özdeşleşen Gianluigi Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübü Serie A takımlarından Parma'ya geri döndü. .

Spor / 17 Haziran 2021 Perşembe 19:31
43 yaşındaki İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon Seri A ekibiyle anlaştı!

43 yaşındaki tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Parma'dan ayrılarak 2001'de Juventus'a 52.8 milyon euro bonservisle ve o dönem için en pahalı kaleci olarak transfer olmuştu.

Buffon, 20 yıl sonra ilk kulübüne bonservissiz olarak geri döndü. Buffon, Parma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 14 maçta görev alan Buffon, 6 maçta kalesini gole kapatmıştı.

17 YIL JUVENTUS FORMASINI GİYDİ

7 yıl Parma forması giydikten sonra 2001'de Juventus'a transfer olan ve 17 yıl boyunca siyah beyazlı formayı giyen deneyimli İtalyan kaleci, 2018'de PSG serüveni yaşadıktan sonra 2019'da tekrar Juventus'a imza atmıştı.

Kariyerinin son günlerini yaşayan 43 yaşındaki Buffon, altyapısında yetiştiği ve adını duyurduğu Parma'ya resmen geri döndü. Buffon'un dönüşünü Twitter'daki videoyla duyuran Parma, "Ait olduğu yere, evine geri döndü" ifadelerini kullandı.


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