Üç isim kadroda yer almadı!

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Milli takımın Galler maçı ilk 11'i açıklanırken teknik direktör Şenol Güneş, 3 ismi maç kadrosuna almadı.



EURO 2020 A Grubu'nda ilkl maçta İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Takım, Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in belirlediği Galler maçı kadrosunda 3 isim kendine yer bulmadı.



A Milli Takım'ın Galler maçı 11'i şöyle: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan Tufan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak.



İtalya maçında kadroda yer alan Enes Ünal, Galler maçı kadrosunda yer almazken ilk maçta kadroda bulunmayan Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz, Galler maçında da kadroda yer almadı.



Galler'in Türkiye maçı ilk 11'i ise şöyle: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Moreel, Ramsey, James, Bale, Moore.