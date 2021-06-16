Türkiye gruptan nasıl çıkabilir?

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi. İkinci maçından da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlıların şansı hala devam ediyor.



A Milli Futbol Takımı'mız son maçını kazanarak en iyi 4, 3.'nün arasına girmeye çalışacak.



EN İYİ 3.'LÜK HESABI NASIL YAPILIYOR?



En iyi üçüncü takım belirlenirken, 6 grupta yer alan üçüncü sıradaki ekiplerin verileri masaya yatırılacak. Bu ülke takımları arasında; En fazla puan toplayan En fazla averajı olan En fazla gol atan ekipler doğrudan son 16'ya kalacak. Yani, puan farkının olduğu durumlarda puan; averaj söz konusu olduğunda averaj; gol söz konusu olduğunda atılan gol belirleyici olacak.



EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, bu akşam Galler ile karşı karşıya geldi.



Mücadeleyi Galler, 2-0 kazandı.



3 İSİM KADRODA YER ALMADI



A Millilerin 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Şenol Güneş, ilk maçta kadroda yer verdiği Enes Ünal'ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Güneş, Enes Ünal'ın yerine Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.



KALAN MAÇLAR



16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)



20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)



20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)



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