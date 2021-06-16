Türkiye-Galler| İkinci yarı başladı!

Türkiye Galler milli maçı için geri sayım başladı. A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile mücadele verecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye Galler milli maçında A Milliler, Galler karşısında 3 puan alarak yeni bir sayfa açmak istiyor. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri...!!! Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...