TFF açıkladı: Harcama limitleri...!!!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu için Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, 546 milyon 850 bin TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olurken, Hes Kablo Kayserispor, 101 milyon 378 bin TL ile en az limite sahip kulüp oldu.