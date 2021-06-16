Şenol Güneş'ten Türkiye-Galler maçı sonrası açıklamalar!

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler'e 2-0 mağlup olan Türkiye'de, teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.



İŞTE GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:



İki maçta 0 puan, bu bizim için hiç de iyi bir şey değil. Büyük hayallerle geldik. Kötü başladığımız bir maçtan sonra, ikinci maçta da kötüydük, sonra toparladık. Beklenmedik şekilde yenen gol olumsuzluk yarattı.



Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı çok büyütünce de rakibe oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık ama daha neticeli çıkabilirdik buradan. Üzgünüz.



Keşke kazanabilseydik, buraya o niyetle geldik. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk.