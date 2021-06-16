İtalya turu garantiledi!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye'yi 3-0 deviren ve A Grubu'nun favorisi olan İtalya, 2. maçında İsviçre’yi Roma’da ağırladı. Gök Mavililer, Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 29 maça yükseltti. 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Roberto Mancini'nin ekibi, bir üst tura çıkmayı da garantiledi.