İtalya turu garantiledi!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye'yi 3-0 deviren ve A Grubu'nun favorisi olan İtalya, 2. maçında İsviçre’yi Roma’da ağırladı. Gök Mavililer, Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 29 maça yükseltti. 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Roberto Mancini'nin ekibi, bir üst tura çıkmayı da garantiledi.
Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren İtalya, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 6 puana ulaştı.
Manuel Locatelli (2) ve Ciro Immobile'nin golleriyle sonuca giden Roberto Mancini'nin ekibi, yenilmezlik serisini 29 maça yükseltti.
SKOR
İTALYA 3-0 İSVİÇRE