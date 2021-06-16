İtalya-İsviçre| İkinci gol geldi!

Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İtalya, bu maçı da sahasında Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynuyor. İsviçre de Bakü'deki Galler karşılaşmasının ardından yaklaşık 3 bin 100 kilometre ve 4 saat uçak yolculuğuyla Gök Mavililer'in karşısına çıktı. Türkiye'yi açılışta 3-0 mağlup eden İtalyanlar'da teknik direktör Roberto Mancini, Kırmızı-Beyazlılar'ı da yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Çok formda olan İtalya, 28 maçtır rakiplerine kaybetmiyor ve son 9 maçını da gol yemeden kazandı.



SKOR



İTALYA 2-0 İSVİÇRE