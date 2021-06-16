İtalya-İsviçre| İkinci gol geldi!

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye'yi 3-0 deviren ve A Grubu'nun favorisi olan İtalya, İsviçre’yi Roma’da ağırlıyor. 28 maçtır yenilmeyen Gök Mavililer, bu maçı da kazanarak bir üst tura çıkmayı garantilemek amacında. İsviçre ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya gelecek. İtalya, bu maçı da sahasında Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynuyor. İsviçre de Bakü'deki Galler karşılaşmasının ardından yaklaşık 3 bin 100 kilometre ve 4 saat uçak yolculuğuyla Gök Mavililer'in karşısına çıktı. Türkiye'yi açılışta 3-0 mağlup eden İtalyanlar'da teknik direktör Roberto Mancini, Kırmızı-Beyazlılar'ı da yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Çok formda olan İtalya, 28 maçtır rakiplerine kaybetmiyor ve son 9 maçını da gol yemeden kazandı.
SKOR
İTALYA 2-0 İSVİÇRE