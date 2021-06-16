Galatasaray imzayı attırdı! KAP'a...!!!

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, iç transferde ilk imzayı milli futbolcu Ömer Bayram'a attırdı..
Galatasaray, milli futbolcusu Ömer Bayram'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.