Galatasaray imzayı attırdı! KAP'a...!!!

Galatasaray, milli futbolcusu Ömer Bayram'ın sözleşmesini 3 yıllığına uzattığını duyurdu.



KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.



2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti



2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti



2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





