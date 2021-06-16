Devin Booker Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.



Devin Booker kimdir?



28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina’da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson’da forma giydi.



2013-14 sezonunda Avrupa’nın yolunu tutan Booker, Fransa’da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013’ün aralık ayında ise Bourg Basket’e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16’da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi’nin en değerli oyuncusu seçildi.



Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya’ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20’de ise Khimki Moskova’ya transfer oldu.

Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018’de de Almanya Kupası’nı kazanan ekibin parçasıydı. Oyuncumuz, 2017-18 sezonunda ise EuroCup’ın en iyi beşine seçildi.



Başarılı pivotumuz, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova’yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup’ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.



Booker, hem çember altındaki bitiriciliği hem de şut tehdidiyle birlikte hücumda çeşitlilik sunan bir uzun. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.



Kariyer özeti:

2009-13 (Clemson)

2013-14 (Nancy, Bourg)

2014-15 (Bourg)

2015-16 (Chalon)

2016-19 (Bayern Münih)

2019-21 (Khimki Moskova)



EuroLeague istatistikleri:



2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik

2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik

2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik



Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Devin Booker’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

