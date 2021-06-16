Beyaz Gazete Ana Sayfa

Devin Booker Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Spor / 16 Haziran 2021 Çarşamba 12:07
Devin Booker Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu Khimki Moskova’da geçiren Birleşik Amerikalı pivot Devin Booker (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Devin Booker kimdir?

28 Şubat 1991 tarihinde Whitmire, South Carolina’da dünyaya gelen Devin Booker, kolej kariyeri boyunca (2009-13) Clemson’da forma giydi.

2013-14 sezonunda Avrupa’nın yolunu tutan Booker, Fransa’da ilk kontratını Sluc Nancy takımıyla yaparken, 2013’ün aralık ayında ise Bourg Basket’e transfer oldu. 2014-15 sezonunu da burada tamamlayan Booker, 2015-16’da ise yine Fransa temsilcisi ES Chalon-sur-Saone ekibine geçti. Başarılı pivot, 2015-16 sezonunda gösterdiği performansla Fransa Ligi’nin en değerli oyuncusu seçildi.

Devin Booker, 2016-17 sezonunda ülke değiştirerek Almanya’ya geçti ve Bayern Münih ekibine katıldı. Burada 2018-19 sezonunun sonuna dek forma giyen Booker, 2019-20’de ise Khimki Moskova’ya transfer oldu.
Devin Booker, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Bayern Münih ile Almanya Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Booker, 2018’de de Almanya Kupası’nı kazanan ekibin parçasıydı. Oyuncumuz, 2017-18 sezonunda ise EuroCup’ın en iyi beşine seçildi.

Başarılı pivotumuz, Bayern Münih ile bir, Khimki Moskova’yla da iki sezon EuroLeague tecrübesi yaşadı. Bayern Münih ile iki sezon EuroCup’ta mücadele eden Booker, Avrupa basketbolunda dokuzuncu sezonunu yaşayacak.

Booker, hem çember altındaki bitiriciliği hem de şut tehdidiyle birlikte hücumda çeşitlilik sunan bir uzun. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe Beko’nun 2021-22 sezonu uzun rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Kariyer özeti:
2009-13 (Clemson)
2013-14 (Nancy, Bourg)
2014-15 (Bourg)
2015-16 (Chalon)
2016-19 (Bayern Münih)
2019-21 (Khimki Moskova)

EuroLeague istatistikleri:

2018-19 Bayern Münih: 16 maç, 8.9 sayı, 3.4 ribaund, 1.5 asist, 9.8 verimlilik
2019-20 Khimki Moskova: 28 maç, 11.6 sayı, 4.8 ribaund, 1.2 asist, 13.9 verimlilik
2020-21 Khimki Moskova: 15 maç, 13.1 sayı, 5.7 ribaund, 2.1 asist, 15.3 verimlilik

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Devin Booker’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

AlmanyaFransaFenerbahçe


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement