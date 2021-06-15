Ronaldo bir rekor daha kırdı!

Cristiano Ronaldo'nun, Platini'yi geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu olduğu maçta Portekiz, Attila Szlai'nin formasını giydiği Macaristan'ı 3-0 yendi.



Karşılıklı atakların yaşandığı maçta Portekiz, aradığı ilk golü 84. dakikada Guerreiro ile buldu.



87'de penaltı kazanan Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun golüyle skoru 2-0 yaptı.



Maç bu skorla bitecek derken uzatmalarda da sahneye çıkan Ronaldo, skoru 3-0 yaptı ve Portekiz galibiyetle başladı.



Ölüm grubunda yer alan Portekiz, grubun diğer maçlarında Fransa ve Almanya ile karşılaşacak.



ŞAMPİYONANIN EN GOLCÜSÜ!



Maçta 2 gol atan Cristiano Ronaldo, Michel Platini'yi (9) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla gol atan oyuncu oldu.