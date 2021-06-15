Rekor kırıldı ama Olsen geçit vermedi!

Turnuvanın ev sahiplerinden İspanya, Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan E Grubu ilk maçında İsveç ile karşılaştı.



İspanya, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede İsveç kalecisi Olsen'i geçemedi ve sahadan 0-0 eşitlikte ayrıldı.



İsveç savunması, topa yüzde 86 oranında sahip olan ve 5'i isabetli 17 şut atan İspanya'ya gol izni vermedi. Mücadele başladığı gibi sona erdi.



Grubun diğer maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.



İSPANYA REKORLA BAŞLADI!



Öte yandan İsveç karşısında ilk yarıda 419 başarılı pas yapan İspanya, bu istatistiğin tutulmaya başladığı 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası'ndaki bir maçta ilk yarıdaki en yüksek pas sayısına ulaştı.