Fransa-Almanya| İlk yarı sona erdi!

Son iki Dünya Kupası'nın sahipleri Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaşıyor. İlkay Gündoğan'lı, Thomas Müller'li Panzerler ile Benzema ve Mbappe'li Horozlar'ın kapışması nefes kesecek. Karşılaşmanın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz!
Son iki Dünya Kupası'nın sahipleri Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaşıyor.
Fransa - Almanya maçı ilk 11'leri belli oldu!
Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Kante; Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Benzema
Almanya: Neuer; Kimmich, Ginter, Hummels, Rudiger, Gosens; Kroos, İlkay Gündoğan; Havertz, Gnabry, Müller
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FRANSA 1-0 ALMANYA