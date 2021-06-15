Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!

Fenerbahçe, Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz." ifadeleri kullanıldı.







29 GOL 8 ASİST



Serdar Dursun, geçen sezon Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla 36 maç forma giyerken, 29 gol, 8 asistlik performans gösterdi ve Bundesliga 2'de gol kralı oldu.