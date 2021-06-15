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Fenerbahçe'den yeni hoca açıklaması!

Fenerbahçe, teknik direktör konusunda çıkan haberlere ilişki olarak resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.

Spor / 15 Haziran 2021 Salı 23:32
Fenerbahçe'den yeni hoca açıklaması!

Teknik direktör konusunu henüz çözüme kavuşturamayan ve Lucien Favre başta olmak üzere birçok isimle anılan Fenerbahçe, resmi siteden yaptığı açıklamayla iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Sarı lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, taraftarların beklentilerinin, kasıtlı şekilde kulüp gerçeklerinin dışında bir çerçeveye yönlendirildiğini belirtti.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-21 sezonunun son dönemi itibariyle Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanması noktasında planlamalarımızın olduğu, gelecek sezon ve sezonlara dair belirleyici ve uzun vadeli adımların atılacağı, geçtiğimiz günlerde Başkanımız Ali Koç tarafından camiamız ile paylaşılmıştır.

Bu noktada; Futbol Takımımıza dair özellikle son birkaç gündür spor basınında, dijital medyada ve sosyal medya gündeminde yer alan pek çok isim ve iddia tarafımızca takip edilmektedir.

Menajerler ve menajerler ile bağlantılı olarak gündem belirleme refleksinde olan muhabirlerin yönlendirmeleriyle, transfer konularında tamamen bir algı yaratma alanı olarak kullanılan sosyal medya mecraları üzerinden Fenerbahçe’nin gerek oyuncu transferleri gerekse teknik direktör çalışmaları ile ilgili gündemi belirlenmeye çalışılmakta;

Taraftarlarımızın beklentileri, kasıtlı şekilde kulüp gerçeklerinin tamamen dışında bir çerçeveye yönlendirilmektedir.

Her koşulda kulübümüzün ve takımımızın yanında olan, Fenerbahçe’nin en önemli gücü olan taraftarlarımızdan önemle ricamız; tamamen söylentiler ve iddialar bazında oluşturulan bu kasti gündemleri dikkate almamaları ve bu iddiaların bir parçası olmamalarıdır.

Kulübümüz, Fenerbahçe’nin geleceği ve menfaatleri adına, Fenerbahçe’nin gerçekleri doğrultusunda gereken adımları hassasiyetle ve dikkatle atmaktadır.

Gelişmeler resmî kanallarımız aracılığı ile mümkün olan en kısa sürede taraftarlarımızla paylaşılacaktır."

Fenerbahçe


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