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Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti!

Danimarkalı futbolcu Eriksen hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başarılı orta saha oyuncusu Finlandiya maçında yere yığılmış ve uzun süreli tedavinin ardından hayata döndürülmüştü. İtalya'da bir hastanede tedavi altında tutulan Eriksen, Danimarka milli takımı şefinden ilginç bir istekte bulundu.

Spor / 15 Haziran 2021 Salı 20:11
Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti!

EURO 2020'de herkesi korkutan talihsiz anlardan sonra Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran ve yoğun uğraşlar sonucunda yaşama döndürülen Christian Eriksen, bugün ilk kez bir mesaj paylaştı. İyi olduğunu ifade eden yıldız futbolcu futbolseverlerin desteğinin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

EURO 2020'ye damga vuran maçta Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelmişti. Golsüz eşitlik sürerken 42. dakikada takımın 10 numarası Eriksen birden bire yerde kaldı. Kısa süre sonra takım arkadaşları Eriksen'in etrafını sardı ve görüntü alınmasına izin vermedi.

Futbolseverler büyük bir tramva yaşarken akşam saatlerinde Eriksen'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Eriksen'in kendisi de bugün ilk kez bir fotoğraf paylaşarak durumunun daha iyiye gittiğini belirtti.

'KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM...'

Dünyanın her yerinden gelen harika destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor. İyiyim ama hala hastanede bazı tetkiklerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kalan maçlarda Danimarka için tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın çocuklar."

ERİKSEN MİLLİ TAKIM AŞÇISINDAN PİZZA İSTEDİ!

La Gazetta Dellas Sport'un haberine göre hastane yemeklerinden sıkılan Christian Eriksen, Milli takımın şefi Per Thostesen'i arayarak pizza istedi.

İtalya takımı Inter'de forma giyen ve bu sene şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Eriksen, hastane yemeklerinden şikayet edip pizza siparişi verdi.

Eriksen'in bu isteğinden sonra yetkililer harekete geçti ve Eriksen için Roma'da bir restoranda pizza yaptırıldı. Pizza yapımı tamamlanınca hastanenin 14. katında tedavi altında bulunan Eriksen için pişirilmiş bir pizza geldi.

DANİMARKA EFSANESİ SCHMEİCHEL'DEN FLAŞ İDDİA!

Danimarka'nın efsanevi kalecisi Peter Schmeichel, UEFA'nın gerçekleri söylemediğine inandığını Danimarkalı oyuncuların hükmen mağlubiyetle tehdit edildiğini belirtti. Peter Schmeichel, UEFA'nın oyunculara 3 seçenek sunduğunu ve karşılaşmanın devam etmesi yönünde baskı uyguladığını söyledi. Schmeichel'in açıklamaları şöyle…

'UEFA'dan oyuncuların tavsiyelerine uyduğunu belirten bir basın açıklaması okudum. Bunun gerçek olmadığını biliyorum. UEFA, oyunculara üç seçenek sundu. Birincisi, kalan son 50 dakikayı hemen devam ettirmek ve bitirmekti. İkincisi, maçın bir sonraki gün olan Pazar günü öğle saatlerinde başlamak ve kalan 50 dakikayı bitirmekti. Oyunculara yapılan son öneri ise Danimarka'nın 3-0 hükmen mağlup edilmesi yönünde oldu.'

"OYUNCULARIN SEÇİMİ VAR MIYDI? SANMIYORUM"

Schmeichel, yaptığı açıklamaların devamında, "Oyuncular oynamak istedi mi? Gerçekten bir seçimleri var mıydı? Sanmıyorum." diye ekledi ve maçın aynı gün içerisinde yeniden başlamasına isyan etti.

Son dakika: EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen'den sürpriz istek! Hastaneye sipariş etti...
Schmeichel, Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'ın da oyuncularının sahaya dönmesinden pişmanlık duyduğunu belirtti.

DanimarkaFinlandiya


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