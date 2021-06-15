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Christian Eriksen'den ilk fotoğraf!

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçında bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Eriksen, hasteneden ilk kez fotoğraf paylaştı ve sevenlere mesaj gönderdi. Dünyanın her yerinden destek mesajları aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden Danimarkalı yıldız, kendisini iyi hissettiğini ancak bir takım tetkikler için bir süre daha hastanede kalması gerektiğini ifade etti.

Spor / 15 Haziran 2021 Salı 10:30
Christian Eriksen'den ilk fotoğraf!

Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı EURO 2020 B Grubu müsabakasının 42. dakikasında fenelaşarak bir anda yere düşen ve uzun süre saha ortasında yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Christian Eriksen, herkesi çok korkutmuştu.

Kalbi duran ancak doktorların başarılı müdahaleleriyle yeniden yaşama tutunan yıldız futbolcu, sağlığının son derece iyi olduğunu açıkladı.

Hastaneden bir fotoğrafını paylaşan Eriksen, kendisini iyi hissettiğini ifade ederken, desteklerini esirgemeyen herkese de teşekkürlerini sundu.

Bir takım tetkikler için hastanede yatması gerektiğini belirten Eriksen, "Dünyanın her yerinden gelen harika destek mesajları için herkese teşekkür ederim. Ben ve ailem için çok şey ifade ediyor.

İyiyim ama hala hastanede bazı tetkiklerden geçmem gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Kalan maçlarda Danimarka için tezahürat yapacağım. Tüm Danimarka için oynayın çocuklar."

DanimarkaFinlandiya


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