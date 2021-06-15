Bizim çocuklar Galler'e hazırlanıyor!

Ay-yıldızlı ekibin, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'nün maçlarına ev sahipliği yapan Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanı basına kapalı gerçekleştirildi. Dünkü antrenmanda takımdan ayrı salonda çalışan Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş da bugünkü çalışmada yer aldı.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde kontrol pas ve dar alan çalışması ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde de tam saha taktik çalışması ve çift kale maç yapıldı. İdman şut çalışması ile sona erdi.



Antrenmanı A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.



A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.



Türkiye ile Galler 16 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.