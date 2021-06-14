Kritik transferde mutlu son!

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, Salih Uçan'dan sonra Kenan Karaman ile de anlaştı. Türkiye'den başka takımların da teklifte bulunduğu Kenan Karaman, Beşiktaş'ı tercih etti. A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sercan Dikme, milli futbolcuyla üç seneliğine anlaşıldığını son detayların görüşüldüğünü ifade etti.



KENAN KARAMAN BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI!



Son olarak Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman, milli takımımızın İtalya ile oynadığı karşılaşmada da forma giydi. Şenol Güneş'in sık sık tercih ettiği isimler arasında yer alan Kenan'ın bonservisi elindeydi. Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile Salih Uçan'ın transferlini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.



2020/21 sezonunda Fortuna Düsseldorf formasıyla yedi gol atan Kenan Karaman, iki de asist yapmayı başardı. Hoffenheim altyapısında forma giyen Kenan, daha sonra Hannover takımına transfer oldu. Buradan da Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi bu sezon bitti.