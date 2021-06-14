EURO 2020'de 1980'den bu yana bir ilk gerçekleşti!

EURO 2020 D Grubu'nda İskoçya ile Çekya karşı karşıya geldi.



Maça ev sahibi İskoçya favori çıkmıştı ancak Çekya, karşılaşmanın iki yarısında bulduğu gollerle ev sahibine büyük bir şok yaşatarak sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Çekya, Vladimir Coufal'ın ortasında Patrik Schick'in kafa vuruşuyla golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İNANILMAZI BAŞARDI!

Mücadelenin ikinci yarısında ise Schick, turnuvanın belki de en güzel golünü kaydetti. Dakikalar 52'yi gösterirken İskoçya'nın atağını durduran Çekya'da Patrik Schick, kalecinin önde olduğunu görerek yaklaşık 45 metreden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Harika golün ardından Çekya büyük sevinç yaşarken, tribündeki İskoç taraftarlarda üzüntü hakim oldu.



1980'DEN BU YANA İLK KEZ



Schick'in attığı bu gol, 1980 yılından bu yana turnuvada atılan en uzak mesafeli gol olarak kayıtlara geçti. Golün mesafesi ise 45.4 metre...



ADINI SAMPDORIA'DA DUYURDU



Sparta Prag altyapısında yetişen 25 yaşındaki golcü, Sampdoria'da gösterdiği performansla 2018 yılında 42 milyon euroya Roma'ya transfer oldu. Büyük umutlarla transfer olmasına karşın hayal kırıklığı yaratan Schick, Roma tarafından önce RB Leipzig'e kiralandı. Geçtiğimiz sezon başında 26.5 milyon euro bonservisle Bayer Leverkusen'in yolunu tutan Schick, toplamda 36 maçta forma giydi ve 13 gol atıp 2 asist yaptı. 24 kez Çekya forması giyen Patrik Schick, İskoçya'ya attığı gollerle toplam gol sayısını 12'ye yükseltti.









