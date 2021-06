Christian Eriksen için flaş açıklama!

Danimarka Futbol Federasyonu, Christian Eriksen'in durumunun stabil olduğunu ve tedavisine devam edildiğini duyurdu.



ERİKSEN HASTANEDE KALMAYA DEVAM EDECEK



'Bu sabah Eriksen ile konuştuk, arkadaşlarına selam gönderdi. Durumu stabil, hastanede kontrol altında kalmaya devam edecek. Bütün ekip kriz yardımı aldı ve birbirlerinin yanında olmaya devam edecek. Eriksen'e destek olan herkese teşekkürler.'



TAKIM DOKTORUNDAN AÇIKLAMA: HASTANEYE GİTMEDEN ÖNCE ONUNLA KONUŞTUM



'Christian yere düştüğünde sahaya çağrıldık ve yanına gittiğimizde nefes alıyordu. Nabzını hissettik ancak bu durum çok çabuk daha kötüye gitti. Kalp masajı ile onu geri aldık. Neyse ki hayata tutundu ve hastaneye gitmeden önce onunla konuştum'



TÜM DÜNYAYI YASA BOĞAN ANLAR



Karşılaşmanın 43'üncü dakikası oynanırken bir anda yerde kalan Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, futbolun içinden ve dışından milyonlarca insanın yüreklerini ağza getirdi. Ani bir bilinç kaybı yaşayan yıldız oyuncu, taç çizgisine yakın bir bölgede kendisini yere bıraktı. O sırada hızlıca aksiyon alan sağlık görevlileri, Eriksen'in tedavisine başladı.





4 DAKİKALIK KALP MASAJI



Bilincini anlık olarak kaybeden Christian Eriksen'e, sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 4 dakika kadar kalp masajı yapıldı.



KJAER'DEN KAHRAMANLIK HİKAYESİ



29 yaşındaki yıldız futbolcunun yere yığıldığı andan itibaren büyük bir liderlik ve kaptanlık örneği gösteren eski Fenerbahçeli ve Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'in adeta her şeyi oldu.



Eriksen'in bilincini kaybettiği sırada dilinin boğazına kaçmaması için doğru pozisyon almasını sağlayan Kjaer, arkadaşlarını çevreleyerek rahat hava alabileceği bir ortam yarattı. Eriksen'i sağlık ekipleri gelinceye kadar doğru pozisyonda tutan Kjaer, sağlık ekiplerinin işini kolaylaştırdı.



'HER ZAMAN BİZDEN BİRİ OLACAKSIN'



Tottenham resmi sosyal medya hesaplarıdan yapılan paylaşımda eski oyuncusu olan Eriksen'in Tottenham formalı fotoğraflarına yer verilerek, 'Her zaman bizden biri olacaksın' ifadelerine yer verildi.