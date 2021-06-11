Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rasim Ozan Kütahyalı: Gözler Fatih Terim'i arıyor!

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Türkiye-İtalya maçı ile ilgili Teknik Direktör Şenol Güneş'i eleştirdi.

Spor / 11 Haziran 2021 Cuma 23:50
Rasim Ozan Kütahyalı: Gözler Fatih Terim'i arıyor!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Çok fazla pozisyon bulamadığımız maçta maalesefe İtalya'ya 3 golle mağlup olduk. Millilerimizin aldığı bu skor büyük bir hayak kırıklığı yarattı. 

GÖZLER FATİH TERİM'İ ARIYOR!

Beyaz Futbol yorumcusu, Rasim Ozan Kütahyalı'dan da maç sonrası eleştiri geldi. Kütahyalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda; 'Şenol Güneş'i çok severim ve saygı duyarım. Fakat şu maçta da görüldü ki Şenol Hoca bir Fatih Terim gibi takıma ruh veremiyor. Fatih Hoca gibi Türk oyunculara adanmışlık aşılayamıyor. O yüzden Fatih Terim, Güneş'ten daha büyük futbol adamı. Gözler Fatih Terim'i arıyor' yorumunda bulundu. 



İTALYA BİZİ PAS PAS YAPTI! 

Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in maçla ilgili paylaşımına da yanıt verdi. Kütahyalı, Özdemir'in paylaşımını alıntılıyarak, 'İtalya bizi resmen paspas yaptı... Eze eze biz Türkleri mağlup ettiler... Cücü’nün şu tespiti de çok doğru maalesef...' dedi. 


Fatih Terimİtalya


YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement Advertisement Advertisement