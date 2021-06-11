Rasim Ozan Kütahyalı: Gözler Fatih Terim'i arıyor!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçında İtalya ile kozlarını paylaştı. Çok fazla pozisyon bulamadığımız maçta maalesefe İtalya'ya 3 golle mağlup olduk. Millilerimizin aldığı bu skor büyük bir hayak kırıklığı yarattı.



GÖZLER FATİH TERİM'İ ARIYOR!



Beyaz Futbol yorumcusu, Rasim Ozan Kütahyalı'dan da maç sonrası eleştiri geldi. Kütahyalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda; 'Şenol Güneş'i çok severim ve saygı duyarım. Fakat şu maçta da görüldü ki Şenol Hoca bir Fatih Terim gibi takıma ruh veremiyor. Fatih Hoca gibi Türk oyunculara adanmışlık aşılayamıyor. O yüzden Fatih Terim, Güneş'ten daha büyük futbol adamı. Gözler Fatih Terim'i arıyor' yorumunda bulundu.







İTALYA BİZİ PAS PAS YAPTI!



Kütahyalı, Cüneyt Özdemir'in maçla ilgili paylaşımına da yanıt verdi. Kütahyalı, Özdemir'in paylaşımını alıntılıyarak, 'İtalya bizi resmen paspas yaptı... Eze eze biz Türkleri mağlup ettiler... Cücü’nün şu tespiti de çok doğru maalesef...' dedi.





