Beşiktaş'tan flaş Sergen Yalçın kararı!

Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yola devam ediyor.



beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği belirtildi.



Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği kaydedildi.



Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.