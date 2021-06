Türkiye-İtalya! Ve ilk düdük çaldı!

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak.



SKOR!



TÜRKİYE 0-0 İTALYA



HOLLANDALI HAKEM YÖNETECEK



Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.



İŞTE MAÇIN 11'LERİ



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak



İtalya: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.



BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI



Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, 'Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun' dedi.



TÜRK TARAFTARLAR ROMA'DA!



Karşılaşma öncesi Türk taraftarlar erken saatlerden itibaren Roma Olimpiyat Stadı'nın çevresinde toplanmaya başladı. Türkiye'den taraftar gelmesine izin verilmezken, serbest dolaşımdaki Avrupa Birliği ülkelerinden bilet alan gurbetçiler, stat çevresinde heyecanla beklerken milli takıma da destek verdi. Ay-yıldız formalı taraftarlar, Türk bayrakları açıp, söyledikleri tezahürat ve marşlarla milli takıma destek verdi.



400 MİLYON KİŞİ İZLEYECEK



Bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda EURO 2020'nin açılış maçını oynayacak Ay-Yıldızlı takımımızı 400 milyon civarında insan takip edecek. EURO 2016'nın açılış maçı olan ev sahibi Fransa'nın 2-1 kazandığı Romanya karşılaşmasını ekranları başında yaklaşık 200 milyon kişi seyretmişti. Bu dev mücadeleyi seyredenlerin sayısının 400 milyonu bulması bekleniyor. Maçı izleyen kişi sayısı 400 milyon olursa, Avrupa Futbol Şampiyonası için bu rakam bir ilk olacak.



A MİLLİ TAKIM'IMIZ EURO 2020 KADROSU



A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)



Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)



Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)



Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)