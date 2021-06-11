Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk yarı yorumu!

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 Avrupa Şampiyonası açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız İtalya ile karşı karşıya geldi.



Kıran kırana geçen ilk yarıya Uğurcan Çakır'ın kurtarışı damga vurdu.



CENGİZ ÜNDER GİRERSE TAKIM KANATLANIR!



Maçın ilk yarısıyla ilgili Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyazgazete'ye özel açıklamalarda bulundu. Kütahyalı, 'Bu oyun Cengiz Ünder'i çağırıyor. İkinci yarı Cengiz girerse takım kanatlanır.' yorumunda bulundu.